Тіло чоловіка знайшли за 50 метрів від берега.

На Дніпропетровщині загинув чоловік, який упав під лід та потонув. Рибалка не повернувся додому 26 грудня, сьогодні рятувальники підняли з глибини його тіло.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

26 грудня рибалка пішов на водоймище в селищі міського типу Карнаухівка Кам’янського району та не повернувся додому. Чоловіка 1964 року народження почали шукати. Поліцейські залучили до пошуків рибалки рятувальників.

"По прибуттю до місця виклику, співробітники Служби порятунку "101" встановили, що 26-го грудня чоловік 1964 року народження пішов з дому на риболовлю та не повернувся. Водолазами-рятувальниками було обстежено 50 кв.м. підводної акваторії затоки річки Дніпро. Тіло без ознак життя знайшли на глибині 3 метрів та на відстані 50 метрів від берега. Надзвичайники доставили тіло загиблого до берега та передали представникам Національної поліції", - розповіли у прес-службі.

Читайте такожПішли порибалити і зникли: на Житомирщині у водоймі виявили тіло чоловіка, дружину ще шукаютьДля пошуків тіла чоловіка було залучено 4 рятувальники та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України в області.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Херсонщині у ставку потонули двоє дітей. Вони гралися на тонкій кризі та потрапили у воду.

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