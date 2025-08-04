Після завершення навчання в навчальних закладах українцям потрібно буде проходити базову військову службу.

Цикл підготовки українців до національного спротиву починатиметься з 14 років. Про це розповів в.о. начальника відділу політики національного спротиву Міністерства оборони України Ігор Хорт під час круглого столу в "Укрінформі".

"Ми зараз відходимо від тієї системи, де все зводилося до базової загальновійськової підготовки. Це більше не просто навчальна дисципліна, це цикл підготовки громадян до національного спротиву", - поділився він.

Хорт нагадав, що замість базової загальновійськової підготовки (БЗВП) в Україні впроваджують "Основи національного спротиву". Ця підготовка охопить усіх українців, починаючи зі шкільного віку.

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Виконувач обов'язків начальника відділу політики національного спротиву Міноборони зауважив, що цикл підготовки громадян до національного спротиву розпочинатиметься з 14 років, зокрема через участь у військово-патріотичних іграх, як-от "Сокіл", "Джура", а також вивчення оновленого предмета "Захист України", що впроваджується у школах та профтехосвіті. Він нагадав, що у вишах також скасують БЗВП, замінивши її на "Основи національного спротиву".

"Це не про військову спеціальність. Це про мотивацію, про готовність захищати країну. Предмет "Основи національного спротиву" буде обов'язковим як для хлопців, так і для дівчат. Не хочеш проходити - відраховуйся з навчального закладу", - наголосив Хорт.

Він додав, що після завершення навчання в навчальних закладах українцям потрібно буде проходити базову військову службу, яка стане частиною загальної підготовки. За його словами, нова модель уже впроваджується.

Хорт зазначив, що ще одним циклом підготовки до національного спротиву є центри "18-60+".

"Ми створюємо центри підготовки для всіх: резервістів, студентів, охочих. Кожен зможе прийти, потренуватися, потримати зброю, зрозуміти свій рівень", - пояснив він.

Підготовка українців до нацспротиву - важливі новини

Нагадаємо, що у квітні Міністерство оборони повідомило, що в Україні створять мережу центрів підготовки громадян до національного спротиву. Вони працюватимуть з метою формування патріотичної свідомості, набуття знань і практичних навичок, які необхідні для захисту країни.

Відомо, що вже визначено порядок створення та функціонування цих центрів. Також створено регламент взаємодії центрів з органами державної влади, місцевого самоврядування, Силами тероборони ЗСУ, Силами спеціальних операцій та інститутами громадянського суспільства.

Крім того, 2 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до законодавства щодо національного спротиву. Згідно з цим законопроектом, підготовку до нацспротиву проходитимуть різні категорії громадян, а програми підготовки охоплять як чоловіків, так і жінок.

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