Для цього у країні буде створена мережа спеціальних центрів. Навчальні плани центрів розроблятимуться на основі типових програм Командування Сил ТрО ЗСУ.

В Україні створять мережу центрів підготовки громадян до національного спротиву. Вони будуть працювати з метою формування патріотичної свідомості, набуття знань та практичних навичок, необхідних для захисту України.

Як повідомила пресслужба Міністерства оборони, вже визначено порядок створення та функціонування Центрів. Також створено регламент взаємодії Центрів з органами державної влади, місцевого самоврядування, Силами тероборони ЗСУ, Силами спеціальних операцій та інститутами громадянського суспільства.

"Створення мережі Центрів національного спротиву – це важливий крок для зміцнення обороноздатності України. Це рішення підвищує нашу стійкість, воно гарантуватиме, що наші громадяни будуть готові зробити внесок у безпеку країни", – зазначив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

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Центри створюватимуться в областях та місті Києві у формі комунальних установ або підприємств. Ініціатором їх створення виступатимуть голови обласних або міських державних адміністрацій (начальники військових адміністрацій), а рішення про створення затверджуватиметься відповідними обласними радами.

В відомстві також додали, що інструкторами у Центрах будуть передусім ветерани ЗСУ та за потреби залучатимуться чинні військовослужбовці Сил ТрО ЗСУ та ССО ЗСУ. Навчальні плани центрів розроблятимуться на основі Типових програм Командування Сил ТрО ЗСУ з урахуванням регіональних потреб.

Ідея національного спротиву

Наприкінці лютого речник ОК "Захід" Олег Домбровський заявив, що після війни робота Сил територіальної оборони ЗСУ буде зосереджена на підготовці населення до національного спротиву та військовому навчанні.

За його словами, коли завершиться війна, то країна перейде на функціонування в умовах мирного часу. Він не виключив, що можуть бути якісь зміни у функціонуванні ТрО.

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