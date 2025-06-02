У понеділок, 2 червня, у Верховній Раді реєструється законопроєкт про зміни до законодавства щодо національного спротиву. Відповідно до нього, підготовку до національного спротиву проходитимуть різні категорії громадян, а програми підготовки охоплять як чоловіків, так і жінок.
Про це написала заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі. Вона назвала, це важливим кроком до системної готовності всього суспільства до захисту держави.
За інформацією Верещук, така підготовка населення відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм. Навчання проходитиме на базі Центрів підготовки, які будуть розгорнуті по всій країні. Керівники та інструктори Центрів – ветерани, які мають бойовий досвід.
Передбачається, що Центри матимуть право:
- використовувати майно державних і місцевих органів влади, військових частин, громадських організацій;
- створювати стрільбища та використовувати вогнепальну зброю для навчальних цілей.
"Система підготовки до національного спротиву – це не про війну, це про готовність. Готовність чинити опір ворогу. Готовність захищати та допомагати. Готовність перемагати! Нацспротив – це про мир. Бо справжній мир має за спиною силу суспільства", – додала Верещук.
Підготовка населення до нацспротиву
Як повідомляв УНІАН, у лютому речник ОК "Захід" Олег Домбровський заявив, що після війни робота Сил територіальної оборони буде зосереджена на підготовці населення до національного спротиву та військовому навчанні.
А у квітні в Міноборони повідомили, що в Україні створять мережу центрів підготовки громадян до національного спротиву. Вони будуть працювати з метою формування патріотичної свідомості, набуття знань та практичних навичок, необхідних для захисту України.