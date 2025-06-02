Підготовка населення до нацспротиву відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм.

У понеділок, 2 червня, у Верховній Раді реєструється законопроєкт про зміни до законодавства щодо національного спротиву. Відповідно до нього, підготовку до національного спротиву проходитимуть різні категорії громадян, а програми підготовки охоплять як чоловіків, так і жінок.

Про це написала заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі. Вона назвала, це важливим кроком до системної готовності всього суспільства до захисту держави.

За інформацією Верещук, така ⁠підготовка населення відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм. Навчання проходитиме на базі Центрів підготовки, які будуть розгорнуті по всій країні. Керівники та інструктори Центрів – ветерани, які мають бойовий досвід.

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Передбачається, що Центри матимуть право:

використовувати майно державних і місцевих органів влади, військових частин, громадських організацій;

створювати стрільбища та використовувати вогнепальну зброю для навчальних цілей.

"Система підготовки до національного спротиву – це не про війну, це про готовність. Готовність чинити опір ворогу. Готовність захищати та допомагати. Готовність перемагати! Нацспротив – це про мир. Бо справжній мир має за спиною силу суспільства", – додала Верещук.

Підготовка населення до нацспротиву

Як повідомляв УНІАН, у лютому речник ОК "Захід" Олег Домбровський заявив, що після війни робота Сил територіальної оборони буде зосереджена на підготовці населення до національного спротиву та військовому навчанні.

А у квітні в Міноборони повідомили, що в Україні створять мережу центрів підготовки громадян до національного спротиву. Вони будуть працювати з метою формування патріотичної свідомості, набуття знань та практичних навичок, необхідних для захисту України.

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