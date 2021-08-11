У столиці пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності України, з'ясували журналісти.

Над Києвом пролетіли різні повітряні судна – винищувачі, вертольоти й військово-транспортні літаки. Борти бачили жителі Борщагівки, Академмістечка та Солом'янки.

Під час прольоту повітряних суден були дуже гучні звуки, вони злякали дітей, домашніх тварин та птахів, повідомляє ТСН.uа.

Видання з'ясувало, що борти пролетіли над столицею у рамках підготовки до військового параду на честь Дня Незалежності України. Тренувальні польоти проводила Національна гвардія.

Журналіст Іван Петринчак дізнався, що на честь Дня Незалежності над Майданом та Хрещатиком пролетять, зокрема, Ан-225 "Мрія" (найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак) і сім винищувачів МіГ-29.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначатиме 30-й за рахунком День Незалежності. На честь свята у нашій країні вирішили організувати сотні заходів. У Києві буде військовий парад та великий благодійний концерт.

Автор: Екатерина Присяжнюк