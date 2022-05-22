Відновити місто можна за умови відсутності бойових дій, вважає радник мера Маріуполя.

Заблокований російськими військами Маріуполь "нереально" відновити силами окупантів найближчим часом.

Про це в ефірі українського телемарафону заявив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, налагодити "нормальне життя" у місті у найближчі кілька років є неможливим.

"Зараз за житловий комплекс відповідає колишній тамада, і ми розуміємо, що воно все так там відбувається... Навіть якщо припустити, що там з'являться якісь спеціалісти, то налагодити життя у Маріуполі у найближчі два роки неможливо", - висловився чиновник.

У місті знищені комунікації, зокрема, газ доведеться, каже Андрющенко, прокладати заново: "Тобто, жодна котельня не запрацює. І вже восени, взимку ми матимемо проблеми з опалюванням... І що робити? Ніхто цим не займається".

"Відновити місто можна за умови відсутності бойових дій, але для цього треба мати план, спеціалістів, ресурси і, найголовніше, час. І нічого з цього немає у окупаційної влади. Тобто, все це великий обман людей, які там залишаються", - розповів Андрющенко.

Блокування Маріуполя Росією

Маріуполь опинився під посиленим вогнем росіян з перших днів повномасштабного вторгнення.

Після евакуації українських військ з "Азовсталі", які утримували оборону міста понад два місяці, рашисти заявили про взяття Маріуполя "під повний контроль".

За офіційними даними України, російські війська знищили десятки тисяч тамтешніх мешканців. Встановити остаточну кількість жертв збройної агресії РФ неможливо, оскільки окупанти самостійно розбирають завали розбомблених ними будівель, знищуючи злочини скоєних звірств.

Громадян, які хочуть покинути зруйноване місто, росіяни відправляють у "фільтраційні" табори, після чого українців депортують у депресивні регіони Росії.

В місті можливий спалах холери, через бої відсутнє газо- і водопостачання.

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