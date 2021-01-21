Тетяна Плачкова згадала про дипломатичну співпрацю України та Греції.

Група дружби із Грецькою Республікою у Верховній Раді України на онлайн-засіданні представила новий проєкт розвитку міжнародного туризму «Дитячий вікенд - Мама, тато, я: Україна – Греція».

Про це у своєму Facebook розповіла народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова.

“Географія «Дитячого вікенду» шириться. Тепер Україна – Греція. Проект розвитку міжнародного сімейного туризму, який ми напрацьовуємо з колегами, торкатиметься декількох країн. На онлайн-засіданні групи дружби ВР з Грецькою Республікою представила його середземноморський напрямок - «Дитячий вікенд - Мама, тато, я: Україна – Греція». Ми передамо його нашим грецьким партнерам і будемо далі працювати, щоб забезпечити вже практичну реалізацію”, - розповіла нардеп.

Тетяна Плачкова додала, що окрім туризму, депутатська група у парламенті працюватиме над вивченням досвіду грецьких аграріїв, зокрема щодо зрошення.

“Минулого року південні регіони України зазнали значних збитків через страшну посуху. Найбільш постраждала Одещина. Враховуючи, що Греція знаходиться у більш посушливій кліматичній зоні, але сільське господарство там витримує існуючі виклики, запропонувала звернутися від нашої групи до грецької сторони, аби вивчити практику грецьких аграріїв у забезпеченні зрошення та запобігання наслідкам посух”, - зазначила депутат.

Також у своєму дописі Плачкова згадала про дипломатичну співпрацю України та Греції. На думку нардепа, поглиблення такої співпраці допоможе розв’язати проблему 168 українців, які перебувають у місцях позбавлення волі на території середземноморської країни.

“Спільно з МЗС, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та грецькою стороною працюватимемо над розв’язанням проблеми 168-ми українців, які перебувають в місцях несвободи Греції. Консолідуємо зусилля з дипломатичними установами наших країн, щоб зробити національно-культурні та торговельно-економічні відносини України та Греції максимально ефективними та перспективними”, - підсумувала Тетяна Плачкова.

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Автор: УНІАН