У Харківській області ще одному лікарю-гінекологу повідомили про підозру у справі про народження мертвої дитини.
Читайте такожУ Дніпрі померла 28-річна породілля з підтвердженим коронавірусомПро це повідомили в прес-службі Харківської обласної прокуратури.
Йдеться про лікаря Дергачівської лікарні Харківської області.
Під час досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2018 року бригада швидкої медичної допомоги доставила в пологове відділення 32-річну жінку, яка була на 41-му тижні вагітності.
«Під час перебування вагітної в пологовому відділенні, в порушення вимог наказів МОЗ, лікар акушер-гінеколог відділення не дообстежив стан вагітної та її плоду, призначені медичні засоби в необґрунтованих дозах і не проведені вчасно інші медичні дії, що, в свою чергу, призвело до мертвонародженої дитини», - йдеться в повідомленні.
Водночас слідство встановило, що «при належному спостереженні за вагітною і її плодом, вагітність повинна була закінчитися народженням живої дитини».
У прокуратурі нагадали, що на початку квітня про підозру за даним фактом повідомили іншому лікарю – завідувачу пологово-гінекологічним відділення.
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