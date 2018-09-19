Україна знаходиться в десятці країн, в яких швидкими темпами відбувається депопуляція - експерти

Фактор трудової міграції перетворює Україну на одну з найвідсталіших країн світу.

Україна знаходиться в десятці країн, в яких швидкими темпами відбувається депопуляція. До 2050 року населення України може скоротитися на 18%. Такі дані наводить Організація об'єднаних націй. Один з основних факторів - трудова міграція населення.

"За останні півроку, згідно з підрахунками сайту ukrainianpeoplelicks.com, з країни виїхало понад півмільйона українців. Тобто кожну хвилину Україну залишають двоє громадян. Основна маса фахівців вже виїхала у попередніх хвилях міграції, проте зараз спостерігається відтік працездатного молодого населення".

За словами міністра економіки України в 1997-1998 роках Віктора Суслова фактор трудової міграції перетворює Україну на одну з найвідсталіших країн світу.

"Фактор трудової міграції перетворює Україну на одну з найвідсталіших країн світу, і потенційно це несе в собі колосальні загрози, пов'язані в тому числі з тим, що українська робоча сила буде заміщена якоюсь більш дешевою і кваліфікованою раб силою з інших країн, насамперед, азійських", - повідомив Суслов.