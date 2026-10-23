Народжуваність в Україні за півроку скоротилася на 17%, - демограф

Шушпанов навів дані, що в Україні за перше півріччня 2026 року народилося всього 73 тисячі малюків.

За останні півроку в Україні народилося на 17% менше дітей, ніж було минулого року, повідомив в етері Київ24 демограф, завідувач відділу Інституту демографії НАН України Дмитро Шушпанов.

Зокрема, він навів дані, що в Україні за перше півріччня 2026 року народилося всього 73 тисячі малюків.

Він зазначив, що в попередні роки - 2024 та 2025, такого швидкого темпу скорочення народжуваності не було.

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"Цього разу ми побачили досить сумну цифру - 73 тисячі новонароджених за півроку. Це дуже мало", - зазначив демограф.

Наводяться дані, що кількість народжень на одну жінку знизилася до 0,8-0,9 проти 1,14 до повномасштабної війни.

Демограф вважає, що якщо буде прийнято урядом рішення про залучення жінок до військової справи, то демографічний ресурс ще більше скоротиться.

За його словами, зараз й так все більше жінок виїжджає за кордон, а їхнє повернення з кожним місяцем продовження війни стає менш ймовірним.

Окрім цього, Шушпанов не виключив, що після завершення війни частина чоловіків, яка наразі захищає країну, може виїхати до Європи задля воз'єднання зі своєю родиною. Він зазначив, що це може ще більше поглибити демографічну кризу в країні.

Населення України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами директорки Інституту демографії імені Михайла Птухи НАН України Елли Лібанової, на середину 2026 року в країні перебуває 28,5 мільйона людей. Лібанова зазначила, що це на пів мільйона менше, ніж раніше озвучені 29 мільйонів. За словами демографині, головна причина скорочення населення - виїзд українців за кордон. Лібанова поділилася, що хороша новина в цій статистиці полягає в тому, що ці люди живі, хоча й невідомо, чи повернуться вони назад.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський поділився, що після завершення війни країні для віновлення життя потрібно повернути 9,5 млн людей. Він пояснив, що саме стільки українців наразі перебуває за кордоном, які вимушені були залишити домівки через війну. Деякі з них втратили дах над головою й Зеленському хотілося б, щоб вони повернулися, щоб жити й будувати свою країну.

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