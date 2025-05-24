За словами заступниці голови ОП, треба перелаштувати суспільну свідомість, щоб у майбутньому бути готовими дати відсіч кожної хвилини.

Українські діти повинні розуміти, що Росія - є нашим ворогом, а війна з нею надовго - тому українці повинні ще зі школи готуватися до захисту своєї землі від окупантів. Про це заявила Ірина Верещук, заступниця керівника Офісу президента України.

Вона наголосила, що українці мають усвідомлювати, що війна надовго.

"Буде перемир’я, чи не буде, чи будуть мирні угоди, чи не будуть - Росія залишається нашим ворогом на десятиліття, якщо не на століття, - сказала Верещук.

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За словами заступниці голови ОП, треба перелаштувати суспільну свідомість, щоб у майбутньому бути готовими дати відсіч кожної хвилини.

"Наші діти мають готуватися та знати, що таке війна. Росія буде знати, що наше суспільство готове до спротиву. Кожен розуміє свою роль та місце. Росія буде знати, що ми готові дати відсіч і буде стріляти кожна хата, а під ними буде горіти земля - вони не будуть наступати, бо розумітимуть, що тут загинуть і будуть взяти в полон, - додала Верещук.

Ірина Верещук - що відомо

У Верещук є дорослий син Олег. Хлопець з'явився на світ у 2004 році у першому шлюбі колишньої віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з Верещуком Ігорем Васильовичем. Пара одружилася у грудні 2003 року, роз'їхалася у 2008-му та офіційно розлучилася у 2012 році.

Син Верещук вже закінчив школу. У 2021 році Олег став студентом Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Сікорського".

У квітні 2022 року Ірина Верещук розповідала, чим займається її син під час повномасштабної війни:

"Він айтішник. В нього немає ні краплі мого лідерського характеру, але він дуже добра людина, яка воює зараз на своєму фронті".

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