Медичну документацію на час розслідування за фактом смерті дитини вилучили, а сімейного лікаря від роботи не відсторонювали.

У Волинській області померла півторарічна дівчинка. У дитини піднялася температура, а допомогу від медиків дитина вчасно не отримала.

Про те, що сталося і хто винен в смерті дитини розбиралися Волинські новини. За даними видання 14 травня померла 1,5-річна Юліанія з багатодітної родини. Мама дівчинки Катерина переконана, якби сімейний лікар Наталія К* не відмовилась оглянути дитину вночі, то зранку, біди можна було б уникнути. Окрім того, жінка звинувачує у смерті доньки чергову медсестру приймального відділення, яка не викликала педіатра та рентгенолога.

"Ще у понеділок, 10 травня, в Юліанії піднялась температура до 37°C. Ми викликали сільського фельдшера, яка оглянула дитину, обстежила її горло – того дня у доньки й справді ліз зуб. Аби полегшити стан, нам призначили жарознижувальний препарат "Нурофен". Наступного дня дитина почувалася нормально, щоправда, температура трималася у межах 37,2°C. У вівторок ввечері температура тіла піднялася до 40°C", – розповідає багатодітна мама.

За словами жінки, фельдшер того вечора зробила дівчинці жарознижувальний укол, але температура не спадала, тож лікарка порадила батькам везти дитину до лікарні.

Жінка говорить, що збираючись до лікарні, зателефонувала сімейному лікарю, але та відповіла: "Мамочко, а я що, маю цілодобово працювати?"

"Приїхали ми у приймальне – світло в кабінетах є, а нікого нема. Чоловік тримає дитя на руках, а воно – горить. Я не придумала нічого кращого, ніж зателефонувати на 103 й повідомити швидку, що ми вже чекаємо у приймальному відділені з хворою дитиною. За дві хвилини прийшла чергова медсестра. Вона взяла ручку і папірець, аби нас оформити в лікарню. Я їй намагалась пояснити, що у мене дитина горить, і попросила, аби вона відклала ручку й викликала педіатра. Із реанімації до нас спустився анестезіолог. Він зазирнув дитині у горло, не послухавши її. Тоді сказав медсестрі, аби викликала педіатра, бо, мовляв, він – не дитячий лікар", – каже Катерина.

Читайте такожНа Волині померла 1,5-річна дівчинка, яку відмовилась оглянути лікар – ЗМІЖінка розповідає, що у медзакладі дитині знову вкололи жарознижувальний засіб і сказали чекати поки відкриється поліклініка, щоб зробити аналізи.

"Тобто з 4:00 і до 9:00 я мала чекати, коли прийдуть всі лікарі? Тим паче, хто живе у Старій Вижівці, той знає, що о 9 годині в поліклініці прийому ще нема, бо лікарі п’ють каву та чай. Я пішла у машину, бо в приміщенні лікарні було холодно, до мене не приходив ніхто", – розповіла жінка.

Батьки вирішили поїхати до фельдшера у село Дубечне, де нова хороша амбулаторія, там їм зробили всі аналізи. Загальний аналіз крові не показав жодних тривожних симптомів – усі показники були в нормі. В амбулаторії дитину оглянула лікар і сказала, що у маленької ріжуться зуби й дещо подразнене горло і порадила батькам перестрахуватися і зробити знімок легень дитини. Направлення дати вона не змогла, оскільки дитина зареєстрована у іншого сімейного лікаря. Дівчинці призначили "Амброксол" та інгаляції.

Під вечір у четвер, 13 травня, в дитини почалася блювота, а ацетон просто зашкалював. Багатодітна мама запевняє, що 13 травня впродовж всього дня намагалась додзвонитися до сімейної лікарки, але не йшов навіть гудок.

"Я звинувачую сімейного лікаря за те, що вона не з’явилась оглянути мою дитину з власної волі. Вона навіть не захотіла, щоб ми її забрали і привезли сюди у лікарню. Окрім того, я звинувачую ту чергову медсестру, яка, коли ми поступали у стаціонар, не викликала педіатра і того, хто зробив би рентген. Я переконана, що Юліанію можна було врятувати за умови нормального і вчасного ставлення лікарів", – каже жінка.

За словами Катерини, вона знайшла мертвою свою дитину, коли та спала у ліжку вночі 14 травня.

"О 2:30 Юліаночка ще прокинулася, попила водички, поцілувала мене, обняла і заснула. І все, більше я її живою не бачила", – говорить мати.

Директор КП "Старовижівська багатопрофільна лікарня" Тетяна Свіржевська запевняє, що медсестра закладу пішла запустити аналізатор, а батьки разом з дитиною сіли в авто і поїхали. Лікарка переконує, що у лікарні аналізи роблять вночі і у вихідні, а те, що мама померлої дівчинки говорить, що їй не схотіли робити аналізи вночі - це неправда.

"У дівчинки була висока температура. Дитину оглянув черговий лікар і сказав, що потрібно лягати в лікарню. Мама від госпіталізації відмовилася, мотивуючи це тим, що у неї є тримісячна дитина, яка перебуває на грудному вигодовуванні. Жінці запропонували лягати в лікарню з двома дітьми, але вона не захотіла. Тоді у лікарні зробили дитині жарознижувальну ін’єкцію і мама сказала, що якщо температура буде падати, то поїде додому і в стаціонар лягати не буде. Взяла дівчинку на руки і пішла в машину. На ранок медсестра повідомила сімейному лікарю про те, що є такий випадок і є така дитина", – розповідає Свіржевська.

Медичну документацію на час розслідування за фактом смерті дитини вилучили, а сімейного лікаря від роботи не відсторонювали.

У лікарському свідоцтві про смерть Юліанії Курилюк, затвердженому Ратнівським мійжрайонним відділенням Волинського обласного бюро судмедекспертизи, вказали діагноз, визначений після розтину: "Легенево-серцева недостатність. Двобічна дольова пневмонія".

За фактом смерті дитини відкрили два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 115 п. 2 Кримінального кодексу ("умисне вбивство") та за заявою матері - за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу ("неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником"). Наразі триває досудове розслідування, призначено судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті дитини.

У свою чергу сімейний лікар Наталія К*, яку батьки звинувачують у смерті дитини, заявила, що судитиметься із батьками дівчинки за наклеп.

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Автор: Ірина Погоріла