Російська журналістка, фотограф та волонтер Вікторія Івлєва розповіла, чим українці відрізняються від росіян. Вона вважає, що люди з України та РФ не брати, а сусіди.
Про це Івлєва розповіла виданню "Главком".
Журналістка з РФ відкрила у Києві свою фотовиставку "Народження України". Івлєва відома в Україні не тільки тим, що працює з телеканалом "Дождь", ще вона допомагала українцям евакуюватися з окупованих РФ територій Донбасу.
На питання про те, чи дійсно українці та росіяни є братніми народами, журналістка відповіла доволі жорстко.
"Що означає братні? Ну, просто живіть у мирі зі своїм сусідом. Хіба ти брат своєму сусідові? Ні, не брат, але ти живеш з ним у мирі, ти поважаєш його, не плюєш йому в двері, в обличчя... не втручаєшся в його внутрішнє життя. Для цього всього не треба бути братом!", - сказала вона.
За думкою Івлєвої, люди з України та Росії дуже різні, хоча і живуть "по сусідству". Журналістка вважає, що українці наважилися вийти на Майдан та повстати за свою свободу, бо вони не були "битими". Вона пригадала трагічні події у РФ (Беслан, теракт у "Норд-Ості", загибель човна "Курська" та інші) і вказала, що росіян часто "били та вбивали", тому вони не такі сміливі.
Українців не "били", у них тільки крали, стверджує Івлєва. А Росію "постійно колотило, ніколи було отямитися, не встигали отямитися".
Окрім цього, Україна відрізняється від РФ добротою та толерантністю. Росіяни можуть "здавати квартири лише слов'янам", а українці такого нікого не зроблять, вважає журналістка.
Читайте такожВ СБУ заявили про загрозу вбивства Зеленського та збройної атаки на РадуТакож Івлєва пригадала цитату Набокова про те, що у демократичній країні портрет президента має бути розміром у поштову марку. Журналістка впевнена, що в Україні вже є демократія.
"Ви в цей бік рухаєтеся. І у вас немає імперства, немає відчуття, що ви - великий народ, що всі решта дурніші й тупіші, у вас більше розвинене відчуття рівності. Для Росії це величезна біда", - додала Івлєва.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що головнокомандувач ЗСУ підтримав військових, які заспівали лайливу приспівку про Путіна на репетиції параду.
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