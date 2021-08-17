У Кабулі пам'ятають попередній період перебування талібів при владі, коли бойовики могли побити людину за неналежний зовнішній вигляд

У захопленому талібами Кабулі панує гнітюча атмосфера. Чимало мешканців пам'ятають страшні часи панування Талібану в дев'яностих, і не знають, чого чекати.

Як повідомляє НВ, про це розповіла Ліза Карімі, журналістка з Кабула.

"Змін за останні три дні дуже багато. Вранці я вийшла на вулицю і побачила: жінок було дуже мало на вулицях, а ті, які виходили, були з чоловіками. Зміни відбулися і в тому, як вони одягаються. І найстрашніше те, що люди перебувають в жаху, люди бояться, і якась незрозуміла ситуація відбувається - скрізь таліби зі зброєю ходять. Страх бачиться в очах людей", - повідомила вона.

За словами журналістки, на роботу з ранку вийшли лише продавці, хоча таліби запевняють, що чоловікам і жінкам нічого не загрожує.

"Поки жителі Кабула не довіряють, вони все ще бояться і не впевнені, що будуть в безпеці, якщо вийдуть з дому. Їх дуже сильно хвилює мовчання [талібів] - ти не знаєш, що тобі потрібно одягати, що і де тобі можна відвідувати", — пояснила Карими.

Як зазначила журналістка, в Кабулі пам'ятають попередній період перебування талібів при владі. Тоді за неналежний зовнішній вигляд можна було нарватися на побиття.

Талібан правив країною з 1996 по 2001 рік, тоді в країні діяв особливо жорсткий режим ісламського права.

Жінкам не дозволялося відвідувати школу і ходити на роботу, в громадських місцях вони зобов'язані були приховувати свої обличчя. Виходити з дому їм дозволялося тільки в супроводі чоловіка або родича-чоловіка. За порушення цих правил жінок публічно принижували або били.

Раніше Al Jazeera повідомила, що в захопленому бойовиками Талібану Афганістані набирають чинності нові правила поведінки. У підконтрольних бойовикам містах жінкам забороняють працювати, змушуючи негайно покинути робоче місце.

Подібний інцидент ще на початку липня стався в Кандагарі, коли місто перейшло під контроль бойовиків. Озброєні люди зайшли в офіс місцевого банку Azizi і наказали дев'яти жінкам, що працювали там, йти додому.

Через два дні подібний інцидент стався в місті Герат. Там троє озброєних бойовиків Талібану також прийшли у філію одного з банків і засудили жінок-співробітниць за те, що ті не прикривають свої обличчя в громадському місці. Жінок змусили кинути роботу, приславши замість себе родичів-чоловіків.

Автор: Дмитро Захаров