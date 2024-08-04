'Не любила, щоб позаду хтось йшов': донька Фаріон розповіла про її передчуття перед вбивством

За словами Софії Особи, Фаріон ставила питання щодо безпеки напередодні трагічної події біля свого будинку.

Донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа розповіла, що мати телефонувала їй в останні тижні та ставила деякі питання щодо безпеки сім'ї. Втім, вона не озвучувала ніяких побоювань й не стверджувала, що отримувала погрози.

"В останні тижні вона мені телефонувала і питала, чи я зачинила вікна і двері. Щодня ввечері телефонувала і питала, чи ми вдома, чи я забрала дітей. Вона мене берегла і ніколи не говорила мені про свої побоювання чи передчуття. Але коли ми йшли по вулиці, мама не любила, щоб позаду хтось йшов. Вона зупинялася, пропускала ту людину, тоді йшла далі", - розповіла Софія в інтерв'ю УНІАН.

Донька Фаріон пригадала цитату матері: "Я не боюся своєї смерті, бо такі, як я, своєю смертю не вмирають". Софія зазначила, що правду, яку говорила її мати, завжди боялися, бо "суспільство деколи не доростає до правди".

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"Того, що її вб'ють посеред білого дня у Львові, біля власного дому, на очах у купи людей – вона точно уявити не могла", - додала вона.

Особа додала, що цілком допускає версії щодо російського сліду у справі про вбиство Ірини Фаріон. Вона додала, що росіяни ще з давніх-давен вбивали українську інтелігенцію.

На запитання, чи вірить донька Фаріон, що слідство знайде замовника вбивства, вона відповіла: "Зараз триває слідство, будуть шукати. Наразі коментувати не можу", - сказала вона, додавши, що їй правоохоронці не надали більше інформації, ніж озвучували публічно.

Вбивство Фаріон - останні новини

Як писав УНІАН, 19 липня було скоєно напад на мовознавицю Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови, внаслідок чого померла в лікарні в той же день.

Вже 25 липня у поліції повідомили, що затримали підозрюваного, який може бути причетний до вбивства. Ним виявився 18-річний хлопець з Дніпра, йому вже повідомили про підозру.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці знайшли будинок у лісовій місцевості на околицях Львова, де міг перебувати підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон.

Під час огляду будинку було виявлено та вилучено, зокрема чотири пластикові пляшки ємкістю 2 л, дві пластикові пляшки ємкістю 1,5 л, чотири пластикові стакани, два паперові стакани, посудину з фольги, пластиковий харчовий контейнер, три паперові одноразові тарілки, дві пластикові тарілки, керамічну тарілку, 17 одноразових виделок та 14 одноразових ложок.

Своєю чергою речниця Нацполіції Олена Бережна заявила, що підозрюваному не надавали охорону. Вона зазначила, що йдеться лише про заходи посиленої безпеки, поки він перебуває під вартою.

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