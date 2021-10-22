Раніше Касаційний адміністративний суд зобов’язав міськраду Львова дозволити перепоховання, бо, мовляв, родичі Кузнєцова мають усі необхідні для цього документи та дозволи.

Мерія Львова вкотре не дозволила ексгумацію останків агента НКВС Миколи Кузнєцова, який у 1960 році був перепохований на Пагорбі Слави.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення одностайно проголосували всі члени виконкому.

Виконавчий комітет розглядав це питання на вимогу Касаційного адміністративного суду, який зобов’язав міськраду дозволити перепоховання, бо, мовляв, родичі Кузнєцова мають усі необхідні для цього документи і дозволи. Однак усі члени виконкому проголосували проти.

Читайте такожНа Львівщині знайшли поховання воїнів УПА, яких вбили комісари НКВС (фото)"Поки громадяни нашої держави, які перебувають в ув’язненні на окупованих територіях та на територіях Російської Федерації не повернуться додому, дане рішення не буде мати підтримки на виконавчому комітету Львівської міськради. А чи не хоче Росія повернути нам 121 громадянина України, які сьогодні ув’язнені за політичними та релігійними мотивами на території їхньої країни, а також 296 людей, які перебувають у нелюдських умовах на окупованих територіях? Наша позиція однозначна – ми не співпрацюємо із окупантами! І наостанок – позивачкою у цій справі з 2008 року є громадянка РФ Маргарита Брюханова. Хтось колись цікавився, як у неї справи?", - категорично заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Хто такий Микола Кузнєцов

Кузнєцов – радянський розвідник, агент НКВС та Герой Радянського Союзу – загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин на Львівщині. За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою – загинув у бою.

Кузнєцов відомий своєю підпільною діяльністю у Рівному, де під час війни вбив та вчинив кілька замахів на заступників керівника адміністрації Рейхкомісаріату Еріха Коха.

За інформацією Інституту національної пам'яті, він був агентом ОГПУ та НКВС у 1930-1938 роках, учасником колективізації та придушення рухів опору, "здійснював провокації проти українського визвольного руху, в результаті яких нацистські окупанти страчували заручників".

Кузнєцов перепохований на Пагорбі Слави з великими почестями 27 липня 1960 року.

Історія з передачею Росії останків Кузнєцова триває з 2000 року, коли ветерани Єкатеринбургу звернулися з таким проханням до Львівської міськради. У 2007 році до Львова приїжджала делегація з Росії, але тоді їм відмовили у наданні останків. У 2008 році громадянка Росії Маргарита Брюханова, племінниця радянського розвідника, звернулася з таким проханням до місцевих органів влади Львова.

Автор: Мирослава Бзікадзе