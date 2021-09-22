Проте обмеження за часом роботи закладів культури відсутні.

Після запровадження на території України "жовтої" зони епіднебезпеки заклади культури працюватимуть не тільки для вакцинованих. У кіно і театр в "жовтій" зоні будуть пускати і при пред'явленні негативного тесту на COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України у Facebook.

"Також тимчасово для безперешкодного відвідування закладів культури або будь-яких заходів дозволено мати негативний результат ПЛР-тестування або експрес-тестування на антиген. Такий результат дійсний 72 години", - йдеться в повідомленні.

Кінотеатри, клуби, театри та інші заклади сфери культури працюватимуть і в період карантину, але з дотриманням карантинних вимог і обмежень.

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Зокрема, в "жовтій" зоні слід обов'язково дотримуватися маскового режиму та фізичної дистанції в 1,5 м.

Разом з цим забороняється проведення масових заходів за участю більше 1 людини на 4 м площі будівлі або території, з наповненістю кінозалів або залів інших закладів культури більше 2/3 місць (при схемі розміщення "2 заповнені ряди - 1 порожній") або більше 50% місць (при розміщенні в шаховому порядку).

Обмеження за часом роботи закладів культури відсутні.

Для повноцінної роботи закладів культури також має бути мінімум 80 % вакцинованих хоча б однією дозою працівників (або з дійсним негативним результатом тестів).

Як повідомляв УНІАН, з 23 вересня в Україні встановлюється "жовтий" рівень епіднебезпеки. Таке рішення прийняла сьогодні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, вирішено встановити "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України з 00 год 00 хвилин 23 вересня.

Станом на 20 вересня в Україні зафіксовано 2 млн 355 тис. 805 інфікованих COVID-19, одужали – 2 млн 233 тис. 573 особи, летальних випадків – 55 тис. 056.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 366 925 осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 198 661 людина.

Карантин в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко