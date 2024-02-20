Сьогодні українці вшановують пам'ять про Героїв Небесної Сотні, які довели, як українці вміють виборювати власну свободу.

У День Героїв Небесної Сотні Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Глава держави оприлюднив відео вшанування у соціальних мережах.

Зокрема, Зеленські встановили лампадки біля пам’ятного хреста на місці загибелі активістів на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва.

Хрест встановлений громадськістю в березні 2014 року на місці розстрілів учасників Революції Гідності. У майбутньому він має стати частиною Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.

У церемонії вшанування пам’яті також взяли участь представники дипломатичних установ, у тому числі посол США Бріджит Брінк.

"Десять років тому українців спробували вбити у власній країні, у власній столиці лише за мирний вибір бути собою та бути вільними", - відзначив президент.

Глава держави зауважив, що спроби знищити українців та українську незалежність тривають десять років.

"Проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер – це ракети, дрони та армії. Але десять років тому ми встояли й далі стоїмо. Сотня й сотні – небесні й живі захисники нашого права бути! Дякуємо вам за все! І вистоїмо разом", - наголосив Зеленський.

Також, у спеціальному зверненні до українців Зеленський повідомив, що сьогодні Україна вшановує подвиг Героїв Небесної Сотні.

"Пам’ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу. На площах, барикадах, а сьогодні – на фронті. Пам'ять про те, що у найважчі моменти історії ми ніколи не здаємося. Стоїмо одне за одного, заради одне одного. Пам'ять про те, що єдність українців не має противника, здатного її перемогти. Що самовідданість українців не має меж і творить історію", - наголосив президент.

За його словами, сьогодні вшановується пам’ять про те, що десять років тому українці вирішили раз і назавжди, що хочуть й будуть жити лише у європейській державі.

"Пам'ять, яку ми бережемо і яку збережемо. Пам’ять, яку вшановуємо сьогодні не на словах, відвага, яку ми примножуємо сьогодні на полі битви, у боротьбі, яка триває, у війні, яка йде сьогодні, у єдності, яку ми не втратили і яка вказує нам шлях зараз. Шлях спільних цінностей. Рівність. Гідність. Повага. Шлях нашої держави до європейської родини. І, звісно, найголовніша – незалежність України. Все це десять років тому для народу було стимулом боротися", - заявив глава держави.

Він заявив, що все це є стимулом для нас і сьогодні. Зокрема, щоб захищати свою землю, захищати свою свободу, захищати своє завтра. й захищати свою Україну.

День Героїв Небесної сотні

Як повідомляв УНІАН, щороку в Україні 20 лютого відзначається День Героїв Небесної сотні.

У лютому 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто осіб, сотні були поранені, найбільше з яких – 20 лютого.

Довідка УНІАН. Наприкінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, що мала бути підписана на Вільнюському саміті "Східного партнерства" 28-29 листопада.

Після побиття бійцями "Беркуту" в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці українських міст вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція Гідності.

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