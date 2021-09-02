"Пуд-челлендж" був популярний у TikTok ще в 2018 році. Потім тренд пройшов, а тепер він знову повернувся.

У TikTok серед підлітків набуває популярності новий небезпечний челендж ("Пуд-челендж"). Його суть полягає в тому, щоб на камеру з'їсти капсулу для прання й опублікувати це.

У Всеукраїнському союзі парамедиків розповіли, що щомісяця до лікарні госпіталізують 15-20 дітей, які випили агресивну речовину. Про це йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Читайте такожУ Сумах школярки наковталися таблеток та викликали швидку допомогуВ результаті таких "розваг" діти отримують опіки ротової порожнини, стравоходу, шлунково-кишкового тракту.

"Найгірше в цьому те, що обпечений стравохід набрякає, а коли заживає, то стає набагато вужчим. Коли він стає набагато вужчим, то людина потім не може нормально їсти", — розповів лікар.

Медики радять під час перших таких симптомів їхати в найближчу лікарню, а не промивати шлунок самостійно.

Психологи радять будувати з дітьми довірчі стосунки, щоб не допустити участі в таких челенджах.

Раніше соцмережу TikTok заполонили відео, в яких підлітків закликають до масового суїциду. Користувачі мережі стали постити ролики з написами про те, що вони приєднаються до хвилі самогубств. Сама соціальна мережа постаралася забанити розповсюджувачів закликів і видалити провокаційні записи.

Автор: Ольга Робейко