Тільки цього року жертвами "гри" стали п’ятеро дітей.

У соціальній мережі TikTok поширюється вірусний тренд Blackout Challenge. Його жертвами стали мінімум п’ятеро дітей.

Про це пише видання The Mirror.

Учасникам челенджу пропонують записати ролик того, як вони затримують дихання, доки не непритомніють. Нещодавно така "розвага" забрала життя 10-річної дівчинки Ніли Андерсон зі штату Пенсільванія (США).

Читайте такожУ TikTok набирає популярності новий небезпечний челенджМати дівчинки Тавайна Андерсон б’є на сполох. Жінка закликала батьків зробити усе, щоб убезпечили своїх дітей від цієї смертельної розваги, зокрема перевіряти телефон.

За словами жінки, її 10-річна донька знепритомніла в спальні свого будинку під час виконання челенджу. Дівчинку негайно ушпиталили, але медики лише констатували її смерть.

Вона була всім. Вона була щасливою дитиною. Це біль, який не піде. Це у мене в горлі. Мені так боляче. Ми не думаємо, що 10-річні спробують це. Вони намагаються, бо вони діти, і вони нічого не розуміють, - розповіла мама.

Водночас платформа TikTok видалила усі відеоролики небезпечного челенджу в межах кампанії боротьби з небезпечними іграми. Представник соцмережі розповів, що "тривожний челендж" з'явився задовго до відеоплатформи та ніколи не був трендом TikTok. Ніла - п'ята дитина, яка померла під час участі в Blackout Challenge тільки цього року.

Як повідомляв УНІАН, названо потенційних жертв смертельної гри "Момо". Розвага розрахована на дітей з уразливою психікою, які хочуть бути улюбленцями батьків.

Вас також можуть зацікавити новини: