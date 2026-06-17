Європейський гігант допоможе із розробкою 'Нептун-2': аналітики розповіли, чого чекати

Зокрема, на думку експертів, варто очікувати комплексного підвищення основних характеристик "Нептун-2".

Україна розробляє нову крилату ракету "Нептун-2" у партнерстві з європейським оборонним гігантом MBDA. Стратегічна співпраця, про яку стало відомо на виставці Eurosatory в Парижі, дозволить інтегрувати у вітчизняну розробку західні технології, пише Defence Express.

Як йдеться у повідомленні європейського конгломерату, українське конструкторське бюро "Луч" та MBDA "будуть впроваджувати революційні інновації для розвитку можливостей глибокого удару ракети "Нептун-2", одночасно розвиваючи стратегічну оборонну співпрацю з Україною".

Наразі деталі щодо "Нептун-2" не розкриваються. Водночас аналітики Defense Express оцінили можливі характеристики нової української крилатої ракети за умови співпраці з європейським оборонним виробником, який створює, зокрема, Storm Shadow / SCALP і Taurus, а також розробляє ракети Stratus LO та RCM².

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"Зокрема, від "Нептун-2" варто очікувати комплексного підвищення основних характеристик. Одним із ключових напрямів може стати підвищення ефективності подолання систем протиповітряної оборони противника. Для цього досвід MBDA у створенні малопомітних крилатих ракет може бути особливо важливим", – зазначають автори.

Що може дати співпраця з MBDA

У виданні зауважують, що всі ракети Storm Shadow / SCALP, Taurus та майбутня Stratus LO розроблені з використанням технологій стелс. Це комплекс технічних рішень, які впливають на форму фюзеляжу, повітрозабірника, крила та керуючих поверхонь, а також на матеріали корпусу і режими роботи бортових систем.

"Саме тому використання досвіду MBDA може суттєво пришвидшити розробку наступної версії "Нептун-2", яка, ймовірно, матиме знижені ознаки помітності", – йдеться у публікації.

Також, як акцентують у Defense Express, не виключається можливість спільної роботи над низкою бортових систем, зокрема навігації та наведення.

"Наприклад, у крилатих ракетах MBDA застосовуються тепловізійні головки самонаведення, які демонструють високу ефективність ураження цілей. Водночас у Р-360 "Нептун", яка створювалася як протикорабельна ракета, використовується активна радіолокаційна головка самонаведення, вразлива до засобів РЕБ", – додають у виданні.

На думку аналітиків, потенційно корисною може бути співпраця і у сфері бойової частини. У крилатих ракетах MBDA використовуються бойові частини типу BROACH та MEPHISTO, які відрізняються здатністю ефективно долати захитні перешкоди. Вони складаються з двох елементів: лідируючого кумулятивного заряду, що формує отвір у перешкоді, та основної осколково-фугасної бойової частини, яка завдяки конструктивним особливостям забезпечує підвищену пробивну дію.

"Таким чином, доступ до досвіду MBDA у цих та інших аспектах створення крилатих ракет для української оборонної промисловості не буде зайвим. Тим більше, що MBDA також уклало домовленості про стратегічну співпрацю з "Українською бронетехнікою", яка входить до NAUDI", – резюмували в Defense Express.

Більше про український "Нептун"

У листопаді 2025 року в Україні показали запуск "Довгого Нептуна". Перше відео запуску розкрило зовнішній вигляд нової пускової установки, яка зазнала сильних змін. Тоді повідомлялося, що довжина "Довгого Нептуна" становить понад шість метрів, що приблизно на 1,5 метра більше за звичайний Р-360.

У червні 2026 року стало відомо, що пускову установку "Нептуна" адаптували для запуску нової ракети-дрона Areion. Зазначалося, що Areion призначена для ураження прибережної інфраструктури, а також найважливіших стаціонарних цілей у глибині території противника. Її також можна запускати з універсального причепа або напівпричепа.

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