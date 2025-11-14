Довжина "Довгого Нептуна" становить понад шість метрів, що приблизно на 1,5 метра більше за звичайний Р-360.

Опубліковане 14 листопада президентом України Володимиром Зеленським перше відео запуску "Довгого Нептуна" розкриває зовнішній вигляд нової пускової установки, яка зазнала сильних змін.

Військовий портал Defense Express проаналізував опубліковані кадри. Зазначається, що відео, ймовірно, було зроблене у ніч на 14 листопада під час атаки на російське портове місто Новоросійськ. Воно "розкриває зовнішній вигляд нової пускової установки, яка зазнала сильних змін".

"Сам по собі Р-360Л "Довгий Нептун" має значно більші розміри за звичайний Р-360 "Нептун", тому стандартна пускова установка для нього не підходить", – йдеться у повідомленні.

Так, згідно з наявними даними, довжина "Довгого Нептуна" становить понад 6 метрів (без прискорювача). Тобто він приблизно на 1,5 метра довший за звичайний Р-360. Крім того, товщина Р-360Л в центральній частині становить приблизно 50 сантиметрів замість 38 см у звичайної версії. Розмах крил також був збільшений.

"І саме тому була необхідна нова пускова. Бо "Довгий Нептун" має розміщуватися в нових великих транспортно-пускових контейнерах. До речі, вони змінили форму й тепер не тубусо-подібні, а у прямокутні", – зазначають аналітики.

"Довгий Нептун" – як змінилася пускова установка

У Defense Express також відзначили, що нова пускова використовує шасі Tatra 815-7 з колісною формулою 8х8. Утім, схоже, що вона була дещо подовжена, а деякі елементи за кабіною прибрали, збільшивши місце для транспортно-пускових контейнерів. Кабіна, ймовірно, залишилась та сама.

"На відео можливо помітити, що на пусковій лише два чи лише один транспортно-пусковий контейнер. Але навряд це вказує на максимальне навантаження, а скоріше на розміщення лише заряджених ТПК", – йдеться у повідомленні.

Атака на Новоросійськ

Щодо самого ураження цими ракетами Новоросійська, то в мережі з’явилося відео вибуху. OSINT аналітики з CyberBoroshno геолокували місце ураження як військову частину 1537-го зенітно-ракетного полка. Ймовірно, уражено було позицію ЗРК С-400 або С-300.

Військовий портал також нагадав, що наразі існує вже три варіанти ракети "Нептун", хоч західні аналітики й нарахували чотири. Останнім наразі показали "Пузатий Нептун", який, ймовірно, має позначення Р-360М.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський відзначив успішне застосування зенітних ракетних комплексів Patriot у знищенні російських ракет під час атаки цієї ночі.

Крім того, за його словами, цієї ночі українські військовослужбовці успішно застосували по визначених цілях на російській території "Довгі Нептуни". Зеленський наголосив, що це "наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор".

