Пускову установку 'Нептуна' адаптували для запуску нової ракети-дрона Areion

Areion призначена для ураження прибережної інфраструктури, а також найважливіших стаціонарних цілей у глибині території противника.

Пускову установку української крилатої ракети "Нептун" адаптували для запуску нових ракет-дронів Areion. Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на відкриті тактико-технічні характеристики.

Зазначається, що Areion виробляє державне підприємство "Київське державне конструкторське бюро "Луч"". Ця ракета-дрон поставляється в транспортно-пусковому контейнері і може запускатися зі стандартної самохідної пускової установки ракетного комплексу "Нептун".

У виданні додали, що Areion також можна запускати з універсального причепа або напівпричепа.

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"Ракета-дрон створена для ураження прибережної інфраструктури, а також високопріоритетних стаціонарних цілей у глибині території противника в складних умовах радіоелектронної боротьби", – цитують у виданні зміст тактико-технічних характеристик.

У виданні зазначили, що заявлена дальність Areion становить 600 кілометрів. Маса бойової частини ракети-дрона становить від 100 до 120 кг.

Також аналітики додали, що Areion здатна літати на висоті від 20 метрів. Це дозволяє їй обходити ворожу ППО, ефективність якої обмежена проти маловисотних цілей.

Україна створила дешевий аналог ракет Patriot

Раніше співзасновник української компанії Fire Point Денис Штільєрман в інтерв'ю Financial Times заявив, що Україна вже випробувала нову ракету класу "земля-повітря", розроблену як дешевшу та придатну для масового виробництва альтернативу дефіцитній американській системі Patriot.

Штильєрман додав, що Fire Point минулого тижня провела перше льотне випробування свого протиракетного перехоплювача FP-7.x. Він підкреслив, що FP-7.x призначений для протидії російським балістичним ракетам і загрозам з боку безпілотників за невелику частину вартості існуючих західних систем.

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