При цьому зазначено, що фактична кількість українських біженців невідома, оскільки немає комплексного прикордонного контролю.

З початку війни в Україні федеральна поліція зареєструвала в Німеччині 266 975 біженців з України.

Більшість з прибулих в країну - жінки, діти і літні люди, повідомило Міністерство внутрішніх справ Німеччини, передає ТСН.

При цьому зазначено, що фактична кількість українських біженців невідома, оскільки немає комплексного прикордонного контролю. У німецькому МВС допустили, що ймовірно, вона значно більша.

Також не зафіксовано, скільки людей їдуть з Німеччини в інші країни.

Німецька влада реєструє українців тільки в тому випадку, якщо вони звертаються, наприклад, щоб отримати державну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що вже 10 млн осіб стали переселенцями в Україні, а понад 3,5 млн були змушені виїхати за кордон у пошуках безпеки.

26 березня президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що станом на цей час Польща вже прийняла 2,3 млн українських біженців і забезпечує їх усім необхідним. Польща платить біженцям з України по 500 злотих на кожну дитину. Українці в Польщі можуть отримати допомогу за програмою "Сім'я 500+".