МОЗ залишає частину партії для громадян, які зробили перше щеплення у лютому.

Нова партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca прибуде до України завтра, 23 квітня.

Про це в ефірі Україна 24 повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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За його словами, препарат прибуде в аеропорт Жуляни о 8:45.

«Вона відповідно відразу буде розподілена по регіонах. Вона ввійде у нашу загальну програму вакцинації через кабінети щеплень згідно з етапами, які ідуть», – сказав він.

Міністр уточнив, що ін’єкції зроблять насамперед громадянам з груп ризику, літнім громадянам віком від 60 років, а також почнуть удруге вакцинувати людей, що зробили перше щеплення наприкінці зими.

«Ми залишаємо невеличку частину для другого щеплення, яке у нас припадає на останні дні травня. Це ті громадяни, які робили щеплення у лютому. Через 90 днів, з 23 травня, треба робити другу дозу», – відповів глава МОЗ.

Степанов зазначив, що вакцина вироблена на іншому майданчику – у Південній Кореї, але є абсолютно взаємозамінною.

Коронавірус в Україні: статистика

В Україні за добу виявлено 16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників. За добу госпіталізовано 3 904 особи; виписано з лікарень 5 250 осіб; зафіксовано 470 летальних випадків; одужали 18 831 особа.

Вакцинували за вчора ще 14 тисяч українців.

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Автор: Яна Ставська