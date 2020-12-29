Раніше Нацполіція провела обшуки у справі про викрадення людини, опублікувала відео вручення підозри М.Микитасю і телефонні переговори з підготовки злочину.

Оголошення підозри екс-главі «Укрбуду» Максиму Микитасю в причетності до викрадення людини та вимаганні не має нічого спільного з розслідуванням корупційних злочинів, в яких він фігурує.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

«Фігуранту оголосили про підозру у вчиненні двох тяжких злочинів - викрадення людини та вимагання. Звертаємо увагу, що кримінальне провадження, де фігурує Максим Микитась і яке розслідують слідчі підрозділи Національної поліції, не має нічого спільного з кримінальними провадженнями, досудове розслідування яких за підслідністю здійснюють інші правоохоронні органи», - йдеться в повідомленні.

У Нацполіціі зазначили, що відповідно до ст. 222 КПК, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора.

«Саме тому публічно оприлюднена лише частина доказів, зібраних поліцейськими в рамках досудового розслідування. Ця доказова база стала підставою для оголошення за погодженням із процесуальним керівником підозри Максиму Микитасю у вчиненні тяжких злочинів - викраденні людини та вимаганні», - підкреслюється в повідомленні.

При цьому в НПУ застерегли, що будь-які маніпуляції на цю тему можуть бути розцінені як втручання в діяльність правоохоронних органів.

«Національна поліція України закликає не маніпулювати інформацією, оскільки досудове розслідування триває. Проводяться слідчі дії, санкціоновані прокуратурою і судом», - наголошується в повідомленні.

Раніше Нацполіція провела обшуки у справі про викрадення людини, опублікувала відео вручення підозри М.Микитасю і телефонні переговори з підготовки злочину. За даними слідства, 8 грудня в Києві чотири людини викрали юриста Олега Мірошниченко на замовлення М.Микитася. Потерпілого виманили на зустріч, де в подальшому силою заволоділи його автомобілем і за вказівкою замовника змусили написати боргову розписку на $800 тис.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН