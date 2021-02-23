Учасниць побиття дівчини засуджено до умовних строків покарання – від 1 до 3 років.

У Чернігові до умовних строків покарання засуджено п'ятьох учасниць побиття у квітні 2017 року 15-річної місцевої жительки Поліни Малоштан.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської обласної прокуратури, Деснянський суд Чернігова виніс вирок у справі, засудивши учасниць побиття дівчини до умовних строків покарання – від 1 до 3 років.

«Судом призначено покарання двом дівчатам у вигляді 3 років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки, ще трьом – у вигляді 2 років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік. Вирок не набрав законної сили», - поінформували в прокуратурі.

Крім того, до однієї з нападниць, яка досі є неповнолітньою, суд застосував примусові заходи виховного характеру – вона перебуватиме під наглядом матері до 18 років.

Дівчатам, які фігурували у справі, було інкриміноване групове хуліганство, вчинене з особливою зухвалістю та винятковим цинізмом. У прокуратурі вказують, що рішення суду є доволі передбачуваним, адже четверо із п'ятьох учасниць побиття Малоштан були неповнолітніми, а відтак, це є пом'якшувальною обставиною.

Читайте також"Ватажок" групи підлітків з Чернігова попросила вибачення у побитої школярки (відео)«Прокуратура вивчатиме рішення суду і потім прийматиме рішення, чи оскаржуватиме його», - зазначив прес-секретар Чернігівської обласної прокуратури Валерій Литовченко.

За інформацією місцевих журналістів, Малоштан не була присутньою під час оголошення вироку в суді, але у коментарі зазначила, що не задоволена рішенням суду.

Побиття 15-річної школярки Поліни Малоштан: що відомо

У квітні 2017 року у Чернігові група підлітків-дівчат побили на вулиці 15-річну школярку. Процес побиття знімали на відео та оприлюднили в Інтернеті. Дівчину били ногами по голові, рвали і підпалювали волосся, штовхали на бетонний паркан.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Ця стаття передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Судовий розгляд справи розпочався влітку 2017 року. Постраждала дівчина неодноразово заявляла про отримання погроз.

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Автор: Ірина Синельник