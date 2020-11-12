У Дніпрі затримано колишнього десантника, який брав участь у війні на Донбасі на боці окупантів.
Читайте такожПравоохоронці відкрили провадження за фактом затримання ФСБ учасника кримськотатарського добробатуПро це повідомляється на сайті Служби безпеки України.
"Житель Луганська, колишній десантник приєднався до проросійських бойовиків та брав участь у бойових діях у складі розвідувальної роти одного з НЗФ. Згодом він очолив підрозділ у так званому "3-му Станично-Луганському батальйоні десантно-штурмової бригади". Потім залишив "службу" у бойовиків та вирішив залягти в Дніпрі, де працевлаштувався", - повідомили в СБУ.
Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу, яка встановлює відповідальність за участь у непередбачених законом збройних формуваннях.
Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді арешту.
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