Затримано двох чоловіків – 39-річного жителя села Слобожанське та 23-річного дніпрянина.

У Дніпрі затримано двох чоловіків за підозрою у вбивстві громадського активіста.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області. В повідомленні прізвище не вказане, але, за даними джерел УНІАН, йдеться про голову профспілки автоперевізників Дніпропетровщини Михайла Тонконогого.

В поліції зазначають, що 23 липня надійшло повідомлення про зникнення 32-річного чоловіка, який поїхав з дому на автомобілі Škoda Octavia. Пізніше поліцейські встановили, що 22 липня фігуранти домовились про зустріч з активістом. Між ними виник конфлікт, внаслідок якого вони вбили громадського активіста шістьма пострілами.

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Після цього зброю фігуранти викинули у водойму, тіло закопали у лісосмузі, а його авто відігнали в орендований гараж.

Затримано двох чоловіків – 39-річного жителя с. Слобожанське та 23-річного дніпрянина. Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання, в автомобілі, у гаражі затриманих, звідки вилучили речові докази.

В Дніпропетровській обласній прокуратурі зазначають, що двом чоловікам повідомлено про підозру в умисному вбивстві (п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу).

За даними слідства, 22 липня чоловіки здійснили декілька пострілів з вогнепальної зброї у громадського активіста – голову профспілки автоперевізників Дніпропетровщини. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці події.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Затримання у Дніпрі ймовіного вбивці Фаріон

Сьогодні в Дніпрі затримано 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві мовознавця та політика Ірини Фаріон 19 липня у Львові.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що підозрюваний готувався до злочину щонайменше два місяці.

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