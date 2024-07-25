Підозрюваний перевдягався, а також змінював свою ходу та маршрути.

Підозрюваний у вбивстві професорки "Львівської політехніки" Ірини Фаріон готувався до злочину щонайменше два місяці.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, для затримання підозрюваного опитали сотні свідків, а також розшифрували відео із сотні камер. Також нападника шукали і на кордоні - перевірено близько 38 тисяч людей, які виїжджали за межі держави.

Клименко сказав, що правоохоронці відслідкували рух ймовірного вбивці Фаріон по Львову, його перевдягання, зміну ходи та маршрути. Панаму, яка на ньому була при підготовці до вбивства, хлопець придбав у травні, як і інший одяг.

Відео дня

"Він готувався як мінімум два місяці до вчинення злочину. А може й інших злочинів. Головне, що злочин розкритий. Я вважаю, що та доказова база, яка була зібрана, достатня для того, щоб було даній особі пред’явлено відповідне обвинувачення", - додав міністр.

За його словами, на сьогодні поліція розглядає різні версії - можливий російський слід, громадська діяльність або особиста неприязнь до вбитої. Сьогодні або завтра підозрюваному оберуть запобіжний захід. "Ці версії можуть бути десь поруч і доповнені ще і четвертою якоюсь версією, але це покаже слідство", - сказав міністр.

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, колишню народну депутатку вбили 19 липня біля її будинку у Львові. Невідомий вистрілив жінці у голову, вона померла у лікарні.

Згодом поліцейські оприлюдинили фотографії та відео з камер спостереження, на яких можна побачити чоловіка у панамці та окулярах. Його підозрювали у причетності до злочину.

Сьогодні вдень президент Володимир Зеленський повідомив, що правоохоронці затримали у Дніпрі 18-річного хлопця. На думку слідчих, він був лише виконавцем.

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