Жінка в реанімації, бо після пологів вдома, три дні стікала кров'ю.

Поліція Дніпра з'ясовує долю новонародженого хлопчика, зниклого при загадкових обставинах.

Читайте такожНароджувала вдома: у Дніпрі матір підозрюють у продажі власного немовлятиЯк передає ТСН, його матір з кровотечею в критичному стані доставили напередодні в лікарню. Медикам жінка зізналася, що народила вдома три дні тому, а дитину продала. Кому саме - не говорить. Винагороди зрештою 40-річна жінка так і не отримала. А до медиків звернулася, бо ставало все гірше. Поліція розцінює це як торгівлю людьми. "Це торгівля людьми. За вказаний злочин передбачена відповідальність до 15 років позбавлення волі. Сподіваємося найближчим часом встановити місцезнаходження дитини", - кажуть у поліції.

Водночас адвокат заявляє, що жінка - потерпіла, оскільки її обдурили шахраї, які замовили сурогатне материнство. Водночас жодного документа на підтвердження своїх слів породілля не має. "Наталя є потерпілою від дій шахраїв, які замовили сурогатне материнство у Наталії. Вона повинна була народити сурогатну дитину, всі документи вона підписувала", - запевняє адвокат Віталій Елькін.

Жінка досі в реанімації. Про вагітність начебто не підозрювали ні чоловік, ні інші родичі.

Якщо версія жінки про сурогатне материнство правдива, то вона допустила низку серйозних помилок, пояснює медичний адвокат Олександр Гришаков.

Щоб прояснити цю історію з багатьма невідомими, поліція чекає дозволу медиків, щоб ретельно опитати породіллю. У той же час доля немовляти досі не відома. Поліція розшукує дитину та можливих замовників її народження. Хлопчик, якому немає ще й тижня, може перебувати де завгодно.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН