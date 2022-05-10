Чоловік виправдовував збройну агресію РФ проти України та визнавав її правомірною.

На Харківщині СБУ затримала інтернет-агітатора, який виправдовував збройну агресію Росії проти України.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Зокрема, співробітники спецслужби встановили, що мешканець Богодухівського району Харківської області розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію РФ проти України та визнавав її правомірною.

Для популяризації цих протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував сторінки у соціальній мережі "Фейсбук" та у забороненій в Україні російській мережі "Однокласники".

До того ж, зловмисник, всупереч вимогам діючого законодавства, отримав до громадянства України ще й подвійне – у 2019 році одержав паспорт громадянина РФ.

Співробітники СБУ за підтримки бійців спецпідрозділу "Альфа" затримали зловмисника за місцем мешкання. Під час обшуку помешкання у "любителя руського миру" вилучено вогнепальну зброю, державні символи країни-агресора та заборонену в Україні символіку.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч.2 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України) Кримінального кодексу. Наразі стосовно нього судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня у Черкасах викрили російську пропагандистку, яка до того ж виявилася уродженкою Росії. Як гповідомили тоді в СБУ, жінка підтримувала окупацію частини територій України, а також заперечувала військову агресію Росії проти нашої держави.

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