А у Миколаївській області затримано коригувальника ворожого вогню по бронетанковому заводу.

На Донеччині оголошено про підозру у держзраді працівнику "Азовсталі", який "здав" окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Разом з тим у Миколаївській області спецпризначенці СБУ встановили та затримали коригувальника вогню, який допоміг ворожій артилерії пошкодити Миколаївський бронетанковий завод.

Крім того, на Херсонщині завдяки спецоперації СБУ вдалося виманити колаборанта, який інформував окупантів про функціонування військових і правоохоронців.

На Сумщині СБУ затримала депутата райради і повідомила йому про підозру у державній зраді.

Також у Луганській області до 8 років тюрми засуджено двох бойовиків російських військ, захоплених у полон у березні під Сєвєродонецьком, а на Івано-Франківщині СБУ зірвала спробу ФСБ РФ зібрати дані про боєготовність регіону.

Раніше Антон Геращенко розповів про цього зрадника з "Азовсталі" (який працював на комбінаті електриком) та припустив, що пропагандист Соловйов приїздив до Маріуполя, тому що рашисти вірили, що зможуть зняти кадри "перемоги", адже вони сподівалися, що ці тунелі підземні наблизять їх до тактичного успіху.