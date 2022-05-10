Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Слідчі Державного бюро розслідувань закінчили розслідування відносно колишнього народного депутата Іллі Киви за антиукраїнські дії.

Як повідомляє прес-служба ДБР, сьогодні обвинувальний акт скеровано до суду.

Кива обвинувачується у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширення комуністичної символіки.

Слідчі ДБР зокрема встановили, що колишній депутат, перебуваючи на території Росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ.

"Кива публічно закликав вище керівництво Росії до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Раніше слідчій суддя надав дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у цій справі.

За ініціативи слідчих ДБР Іллю Киву оголошено у міжнародний розшук.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, раніше Киві оголосили про підозру у державній зраді. Згодом генпрокурорка Венедіктова підписала нову підозру зраднику - за публічні заклики до насильницької зміни влади і повалення конституційного ладу.

Зараз екс-депутат активно виступає в ефірах російських пропагандистів, закликаючи українців скласти зброю і здатися агресору. При цьому місцеперебування скандального політика не встановлено.

Перед війною Кива виїхав за межі України. За даними ЗМІ, він перебував в Іспанії.

19 квітня Кива повідомив, що попросив політичний притулок у Росії.

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