Пологове відділення районної лікарні закрили.

У Херсонській області триває розслідування смерті породіллі та новонародженої дитини. Трагедія сталася в жовтні 2020 року в селищі Нижні Сірогози.

Читайте такожМати померла, а дитина залишилась інвалідом: на Львівщині судитимуть лікарівЯк передає ТСН, комісія обласного департаменту здоров'я з'ясувала, що жінку не обстежили належним чином і недооцінили тяжкість її стану. У довідці про смерть вказали, що вона померла від анафілактичного шоку на введений медпрепарат. Однак цю версію спростувала комісія і підтвердила, що породілля загинула від кровотечі.

Пологове відділення районної лікарні закрили, бо не вистачає ані кваліфікованих кадрів, ані матеріально-технічного забезпечення. Поки кримінальне розслідування триває, лікаря, яка приймала пологи, рекомендували відправити на стажування у Херсонську обласну лікарню.

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Автор: УНІАН