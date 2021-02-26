Генпідрядника зобов'яжуть виправити пошкодження.

У переході станції київського метро "Святошин" посипалася штукатурка. Генпідряднику, який робив капітальний ремонт, вже повідомили про це.

Читайте такожЖурналісти проінспектували життя у найкомфортнішому та найгіршому місті України (відео)Місце, де облуплюється штукатурка, зачистять, а генпідрядника зобов'яжуть виправити пошкодження, як передає ТСН, про це повідомили на одному з телеканалів.

Переходом опікується шляхово-експуатаційне управління Святошинського району. Проте виправляти пошкодження повинен генпідрядник, який два роки тому розпочинав тут реконструкцію. Для початку штукатурку, яка почала обсипатися через відлигу, зчистять, а потім відновлять.

"Ми вже повідомили генерального підрядника. Наразі це місце буде огороджено. Далі виконаємо демонтаж цього оздоблення. Готується лист-претензія на генерального підрядника до виконання ремонтних робіт у межах гарантійних зобов’язань", – сказав заступник начальника ШЕУ Євгеній Дордука.

Він зазначив, що оздоблення стелі відновлять, швидше за все, за сприятливої погоди, оскільки наразі стеля мокра.

Фотографії з облупленою штукатуркою на стелі кияни опублікували у спільноті "Транспорт Києва". На світлинах також видно, що у переході до станції подекуди відвалилась тактильна плитка. Також місцями відлетіло облицювання стін, а в результаті відлиги почала відмокати стеля.

Ремонт станції "Святошин": деталі

Генеральним підрядником робіт на станції була компанія "Київметробуд". Капітальний ремонт станції за проектом архітектора Андрія Юхновського розпочався 24 лютого 2018 року. Ремонт тривав без зупинки руху поїздів. На станції замінили сходи, облицювали гранітними плитами, встановили поручні. Також оздобили плиткою стіни, вимостили підлогу, змонтували освітлення, виконали роботи з водовідведення, гідроізоляційні та інші роботи.

Наприкінці березня 2019 року було завершено перший етап реконструкції станції. Відкрили її восени 2019 року.

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Автор: УНІАН