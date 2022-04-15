Сквер розташований в Голосіївському районі міста, на вулиці Якубовського на Теремках.

Київська міськрада на засіданні, в якому брали участь 93 депутати, прийняла рішення про перейменування колишнього скверу родинних міст на честь дружби Києва і Москви в сквер Героїв Маріуполя.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Сквер розташований в Голосіївському районі міста, на вулиці Якубовського на Теремках. Кілька років тому його відремонтували.

"Пам'ятний знак так званій дружбі, який стояв у сквері, був демонтований минулого року. Тепер зелена зона отримала нову назву. І це важливо!",- прокоментував Кличко.

Також депутати Київради підтримали спрощення процедури прийняття управлінських рішень в умовах воєнного стану. Це в першу чергу стосується спрощення процедури при врученні відзнак і нагород українським героям і волонтерам. А також процедури найменувань об'єктів міста.

Київрада прийняла рішення про низку перейменувань міських об'єктів, проекти рішень за якими вже були підготовлені і пройшли необхідні процедури.

"Але в Києві ще є десятки вулиць і об'єктів з назвами, пов'язаними з агресором. Їх перейменування актуальне. Тому ми відпрацюємо нові назви, які будуть носити вулиці, проспекти, станції метро та інші об'єкти", — зазначив Кличко.

За його словами, на ці процедури Київрада виділила час до 9 травня, після чого буде прийматися рішення на засіданні.

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