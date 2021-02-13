За словами лікарів, зараз життю новонародженого хлопчика нічого не загрожує, але, чи будуть мати якісь наслідки такі пологи для нього в майбутньому, поки невідомо.

У Броварах Київської області медики екстреної швидкої допомоги реанімували дитину, яка народилася мертвою і не дихала протягом 20 хвилин. Хлопчик з'явився на світ під час пологів вдома. Їх приймав співмешканець породіллі.

Читайте такожПороділля стікала кров'ю на очах у чоловіка і сестри: з'явилися подробиці смерті жінки у Рівному (відео)Як йдеться в сюжеті ТСН, повернула немовля з того світу лікар Павлина Левчук. Каже, що реанімувати вже мертву дитину їй довелося вперше за майже 50 років роботи лікарем. Розповідає, що жінка викликала швидку через три хвилини, як народила. Швидкій повідомили, що у породіллі почалася кровотеча. Їхати було близько 10 км. Вже на місці медики дізналися, що хлопчик вже народився і без ознак життя.

"Мама лежала на ліжку, на грудях лежало це дитя бездиханне, синє, воно не кричало, не дихало. І це вже пройшло 20 хвилин", — згадує лікар медицини невідкладних станів Павлина Левчук.

У чотири руки разом з фельдшером Ольгою Прохоренко намагалися запустити серце. Але протягом 5 хвилин ознак життя не було. Лише через ще 5 хвилин хлопчик закричав.

"Коли ця дитинка зробила перший повноцінний вдих, це було неймовірне почуття", - поділилася фельдшер.

Вони доставили породіллю разом з немовлям в місцевий пологовий будинок. Малюк не міг самостійно ні дихати, ні їсти. Він тиждень провів у відділенні інтенсивної терапії. Зараз його життю вже нічого не загрожує. Але, чи будуть мати якісь наслідки такі пологи для нього в майбутньому, поки невідомо.

"Повноцінно сказати, чи немає нічого, можливо буде тільки в рік дитини. Коли вона почне ходити, говорити", - каже завідуюча відділенням інтенсивної терапії новонароджених Юлія Аубекерова.

Чому народжувала вдома, жінка не розповідає навіть лікарям. Не змогла відповісти і на питання про термін вагітності. За станом дитини медики припускають, що народжувала вона на 38-39 тижні, тобто пологи були своєчасні.

Є інформація, що жінка родом з Житомирщини і має ще двох дітей. Співмешканця, який був поруч з нею під час пологів, в пологовому будинку бачать часто. До того ж, каже Павлина Левчук, саме він викликав швидку і зустрічав бригаду, щоб показати дорогу. Це допомогло врятувати два життя - мами і малюка.

Приміщення, де відбулися пологи, розташоване в старій двоповерховій будівлі на околиці Броварів. За словами медиків, які були на виклику, там не знайшлося навіть пелюшок. А умови проживання - неналежні для новонародженого. Сусідка ж каже, що жити тут пара почала близько півроку тому. Називає їх "неблагополучними".

Обставини цієї історії почали з'ясовувати працівники соціальної служби. За цей час співмешканець породіллі встиг облаштувати житло. Тому соцслужба дала дозвіл мамі і малюку повернутися додому. З пологового будинку їх повинні виписати в понеділок, 15 лютого.

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Автор: УНІАН