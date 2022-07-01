Також планують посилити захист українського інформаційного простору від гібридних впливів РФ.

На території Києва хочуть встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Він діятиме до повного припинення окупації України.

Про це повідомляється на офіційному сайті Київської міської ради.

Проект рішення за ініціативи депутата Вадима Васильчука вже зареєстровано в Київській міській раді.

Він пояснив це гострою потребою захистити український інформаційний простір від гібридних впливів Російської Федерації, яка намагається знищити українську ідентичність, національну культуру, традиції, звичаї та історію.

Мова йде про заборону публічного використання та демонстрації російських книг, художніх альбомів, аудіовізуальних творів, аудіопродукції, творів та документів на новітніх носіях інформації, вистав, концертів та культурно-освітніх послуг.

"Крім цього в цей складний воєнний час на окремому фронті ми маємо захищати українські об`єкти матеріальної та духовної культурної спадщини, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення", - відзначив він.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області вже запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

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