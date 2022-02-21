Путін нібито отримав обіцянку від Байдена, що Україну не візьмуть в НАТО.

Високопоставлений представник адміністрації президента США запевняє, що Джо Байден в приватному порядку не давав президенту Росії Володимиру Путіну жодних запевнень або зобов'язань щодо членства України в НАТО.

Про це чиновник повідомив в інтерв'ю CNN.

"Позиція США щодо членства в НАТО не зазнала жодних змін, а саме, що вони як і раніше прихильні політиці відкритих дверей для оборонного альянсу", - заявив представник адміністрації.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Джо Байден нібито запевнив його, що Україна не буде прийнята в НАТО найближчим часом, і на її потенційне членство може бути накладений мораторій.

Україна і НАТО: що відомо про шлях до Альянсу

В комюніке за підсумками останнього саміту Альянсу у Брюсселі 14 червня 2021 року зазначалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

Президент США Джо Байден заявляв, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до НАТО, але Україна повинна позбутися корупції. Україна повинна відповідати певним критеріям, щоб отримати ПДЧ, зазначав він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни НАТО в 2022 році надати Україні ПДЧ.

1 грудня 2021 року президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в НАТО.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг неодноразово підкреслював, що НАТО не піде на поступки Росії в питанні наближення України до членства. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

14 лютого 2022 року канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц у Києві заявив, що питання членства України в НАТО поки не стоїть на порядку денному.

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