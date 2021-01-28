Зловмисниця проводила банківські маніпуляції з коштами клієнта, після чого їх привласнювала.

На Львівщині поліцейські повідомили керівнику відділення банку про підозру в привласненні майже $30 тис. коштів клієнта.

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Як встановили правоохоронці, у 2018 році начальник відділення одного з банків, 37-річна жителька Дрогобича, заволоділа коштами клієнта у сумі майже $30 тис.

«Зловмисниця, використовуючи підроблені фінансово-бухгалтерські документи та депозитні договори, розміщувала грошові кошти клієнта банку на карткові рахунки, які відкривала без його відома, після чого шляхом складних маніпуляцій переказувала ці кошти на карткові рахунки та знімала готівку, яку в подальшому привласнювала», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Автор: Світлана Макринська