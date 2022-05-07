У квартирах Маріуполя залишаються тіла невідомих загиблих.

У Маріуполі російські окупанти до сих пір не дали дозволу місцевим на поховання загиблих.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що у квартирах залишаються тіла невідомих загиблих, але до них не дійшли "по черзі" для вивезення та захоронення. Тому, коли тіла виявляють, то люди пишуть на вхідних дверях у квартиру не дату смерті, а дату, коли тіло було знайдено.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Андрющенко також повідомляв, що учасники розбору завалів в Маріуполі ствержують, що під кожним будинком, який вони розгрібали, було біля 80-100 трупів. Зважаючи на це, за словами Андрющенка, є цілком обґрунтовані підозри, що офіційні цифри людських втрат по Маріуполю з реальними можуть не співпадати.

Довідка УНІАН. 13 квітня омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що за попередніми даними адміністрації Донецької області, у місті Маріуполі на той момент загинуло вже від 20 до 22 тисяч громадян.

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