Зокрема, відкрито провадження за фактом порушення недоторканності житла.

В Одеській області поліція почала розслідування за фактом дій активістів, які розмалювали вчора червоною фарбою будинок підозрюваного у жорстокому вбивстві кота.

Читайте такожУ передмісті Одеси активісти розписали фарбою будинок чоловіка, який убив сусідського котаЯк передавати у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 10 березня кілька людей проникли на територію домоволодіння зловмисника і розписали фарбою фасад його будинку.

Йдеться про чоловіка, який є фігурантом у кримінальному провадженні за фактом жорстокого поводження з твариною. Кота, що належав сусідам, він убив у присутності власника 8 березня.

За фактом вчорашніх подій відкрито провадження за ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу ("порушення недоторканності житла"). Триває слідство.

Вбивство кота в Одеській області: деталі

8 березня на вулиці Салютній села Лиманка Овідіопольського району Одеської області (мікрорайон Царське село) 60-річний чоловік жорстоко вбив молотком сусідського кота, який опинився на його території.

Кота, на якому був нашийник, зловмисник вбив у присутності власника тварини.

За даним фактом відкрито провадження за ч.1 ст. 299 Кримінального кодексу ("жорстоке поводження з тваринами").

Вчора, 10 березня, кілька чоловіків розмалювали червоною фарбою житловий будинок зловмисника. Зокрема, на стінах будинку дуже великими буквами вони написали: «Тварь», «Тут живе шкуродер» та ін.

Господарі будинку викликали представників охоронного агентства «Карабінер», які, прибувши на місце, намагалися перешкодити активістам. У результаті між ними сталася бійка.

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Автор: Лариса Козова