Тварину вбила 57-річна жінка.

В Одесі жінка викинула з вікна домашнього кота, а потім добила його ножем.

Читайте такожУ Києві на жінку з даху будинку впала брила зі снігу і кригиПро це повідомляють у відділі комунікації поліції Одеської області.

Про загибель кота в одному з дворів на Десантному бульварі у поліцію повідомила місцева мешканка.

Інспектори встановили, що тварину викинула 57-річна жінка.

Вона розповіла, що після того, як домашній улюбленець подряпав їй руку, викинула його з десятого поверху своєї квартири. Побачивши, що кіт вижив, жінка добила його ножем і викинула у сміттєвий бак.

Тіло тварини направили на експертизу, а відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.

За жорстоке поводження з твариною передбачене покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

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Автор: Людмила Жерновська