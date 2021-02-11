В Одеській області поліція розшукує зловмисника, який прибив кота цвяхами до хреста.
Читайте такожУ Харкові дівчина вбила кота біля зупинки транспорту (фото 18+)Як повідомили у Головному управлінні Нацполіціі в Одеській області, відповідна інформація надійшла в поліцію сьогодні.
Подія сталася в одному з населених пунктів Куяльницької ОТГ Подільського району.
Зокрема, місцева жителька зателефонувала на спецлінію «102» і повідомила, що посеред вулиці стоїть саморобний дерев'яний хрест, на якому висить прибите цвяхами тіло кота.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Подільського районного управління поліції. Зокрема, поліцейські опитують місцевих жителів, вживають заходів щодо встановлення зловмисника, причетного до цього правопорушення.
Вирішується питання про правову кваліфікацію події.
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