У одного з ліцеїстів підтверджено коронавірус, з симптомами ГРВІ госпіталізовано ще п'ятеро вихованців.

В Одесі учні військово-морського ліцею ім. віце-адмірала Володимира Безкоровайного через COVID-19 перейшли на дистанційне навчання.

Читайте такожНа Одещині придумали новий спосіб контролю за дотриманням карантинуЯк передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання оперативного штабу повідомила перший заступник директора департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Надія Гончаренко.

«У неділю, 8 листопада, комісією навчального закладу ухвалено рішення про переведення ліцеїстів на дистанційний режим навчання. Батьків сповістили про необхідність домашньої ізоляції», - сказала чиновниця.

Вона уточнила, що у одного з учнів підтверджено діагноз COVID-19.

На даний час у дитячу міську лікарню №3 госпіталізовано п'ятьох вихованців, які контактували з хворим учнем, для обстеження і лікування.

Як уточнила чиновниця, у цих п'ятьох учнів - катаральні симптоми, ще 40 вихованців перебувають під медичним наглядом в умовах ізоляції всієї групи.

Коронавірус в Одеській області

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Автор: Лариса Козова