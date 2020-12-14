В Одеській області за систематичні хабарі затримано заступника начальника райвідділу Нацполіції.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, 12 грудня було затримано офіцера поліції, який є також керівником слідчого підрозділу районного відділу поліції.
Встановлено, що поліцейський, використовуючи своє службове становище, вимагав та отримав 3 тис. дол. від обвинуваченого. За цю суму фігурант обіцяв приховати докази винності у злочині, пов'язаному з розтратою державного майна.
За даними прес-служби управління СБ України в Одеській області, в систематичному отриманні хабарів викрито заступника начальника - керівника слідчого відділу одного з райвідділів регіонального главку Нацполіції.
«За даними попереднього слідства, він систематично вимагав гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності громадян, стосовно яких він здійснював досудові розслідування. За 3 тис. дол. поліцейський «гарантував» місцевому жителю закриття кримінального провадження», - повідомили в управлінні.
Правоохоронці затримали зловмисника відразу після отримання всієї суми хабара. Під час затримання він намагався позбутися грошей, сховавши їх на даху житлового будинку, а також втекти з місця події.
Зараз фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу ("одержання хабара за вплив на винесення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави").
Вирішуються питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу і звільнення з посади. Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших людей, можливо причетних до протиправної діяльності.
Як уточнило УНІАН джерело в правоохоронних органах, затримано співробітника Подільського райвідділу поліції.
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