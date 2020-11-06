У Вараському міському управлінні освіти ухвалили рішення, що педагог може працювати в ліцеї і надалі, але вона повинна дотримуватися норми закону про носіння маски.

У місті Вараш Рівненської області суд оштрафував вчительку української мови та літератури ліцею №1 Жанну Тетеневу за відмову носити захисні засоби.

Читайте такожНардеп пояснив, від чого залежатиме конкретна сума штрафу за неносіння маскиСправа в тому, що з початку навчального року під час освітнього процесу вона відмовилася носити маску, захисний щиток, а також вимірювати температуру.

Як йдеться в рішенні Кузнецовського міського суду, педагог з 20-річним стажем повинна буде заплатити 17 тис. грн штрафу за порушення правил карантину і 420 грн судового збору до держбюджету.

При розгляді судової справи вчителька не визнала провини і пояснила, що не хоче носити маску і захисний щиток, тому що є християнкою. Адміністрація та колеги ліцею намагалися переконати педагога не порушувати карантинні правила, але безрезультатно.

Суд постановив, що посилання на віросповідання "фактично зводиться до уникнення адміністративної відповідальності за скоєне".

Як пише видання "Віче", Тетенева і після рішення суду відмовляється носити засоби захисту.

"Я християнка віри Євангельської і слово Господнє мені категорично забороняє носити маску, тому що він створив мене за образом і подобою своєю. Ми з відкритим обличчям, як у дзеркалі, дивимося на Господа. Тому я відмовляюся носити ці маски, і для мене її надіти – це смерть", – сказала вона.

У Вараському міському управлінні освіти прийняли рішення, що педагог може працювати в ліцеї і надалі, але вона повинна дотримуватися норм закону про носіння масок.

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Автор: УНІАН