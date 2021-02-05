Ростити й виховувати дитину захотів його рідний батько.

У Рівному немовля, мама якого померла після домашніх пологів, виписали з лікарні.

Читайте такожУ Рівному жінка померла після пологів з "духовною акушеркою"Як йдеться в сюжеті ТСН, хлопчика забрала до себе рідна тітка. Утім, у неї маля буде тимчасово - кажуть у Службі в справах дітей. Ростити й виховувати дитину захотів його рідний батько. Та з мамою немовляти офіційного шлюбу чоловік не мав, тож мусить тепер довести батьківство і збирає потрібні документи.

Свого старшого сина жінка народила від іншого чоловіка. Його вже забрав до себе рідний батько.

Смерть породіллі у Рівному: подробиці

26 січня стало відомо, що поліція почала розслідування за фактом смерті 34-річної породіллі, яка самостійно народжувала вдома під наглядом так званої "духовної акушерки". З'ясувалося, що 23 січня о 18:20 жінка була доставлена в лікарню після домашніх пологів у вкрай важкому стані. Медики врятувати жінку не змогли і того ж вечора вона померла.

27 січня через смерть породіллі поліція відкрила друге кримінальне провадження. Крім нещасного випадку розслідуватимуть ще й ненадання допомоги людині у небезпеці. З'ясувалося, що породілля померла через втрату крові після домашніх пологів. На місці був чоловік породіллі та її сестра, але медиків вони викликали тільки за три години, коли вже було запізно.

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Автор: УНІАН