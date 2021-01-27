Рідні викликали медиків тільки через три години, коли вже було запізно.

Через смерть породіллі у Рівному поліція відкрила вже друге кримінальне провадження. Крім нещасного випадку розслідуватимуть ще й ненадання допомоги людині у небезпеці.

Читайте такожВ Ужгороді 20-річна жінка народила четвірню (фото)Як йдеться у сюжеті ТСН, з'ясувалося, що 34-річна породілля померла через втрату крові після домашніх пологів. У вкрай тяжкому стані жінку доправили до лікарні, проте врятувати її лікарі не змогли.

У поліції розповіли, що жінка вирішила народжувати вдома під наглядом так званої духовної акушерки, яка не мала медичної освіти. Також на місці був чоловік породіллі та її сестра. Після пологів почалася кровотеча. Медиків вони викликали тільки за три години, коли вже було запізно.

Тим, хто своєчасно не звернувся до лікарів, тепер загрожує до 5 років за гратами.

Новонароджений хлопчик нині в реанімації під наглядом лікарів. У жінки залишився ще семирічний син.

Смерть породіллі у Рівному: деталі

Трагедія сталася 23 січня. Породіллю у важкому стані доправили швидкою до міського пологового будинку на вулиці Медичній.

Виявилося, що жінка, яка вже має дитину, вирішила другу народити вдома. Вона заздалегідь домовилася із так званою “духовною акушеркою”. Народивши хлопчика, вагою понад 4,5 кг, жінці стало зле.

Як розповіла головна лікарка КНП “Пологовий будинок” Світлана Муравська, породілля понад три години після народження дитини стікала кров’ю, а “духовна акушерка” не вживала жодних заходів.

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Автор: УНІАН